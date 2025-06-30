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Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2025
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01:34 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/belgrad-2026186938.html
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2025
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". "Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он.
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белград (город), сербия, в мире
Белград (город), Сербия, В мире
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер

Премьер Сербии Мацут: Белград должен рассмотреть использование системы "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям".
"Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он.
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Белград (город)СербияВ мире
 
 
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