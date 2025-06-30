https://ria.ru/20250630/belgrad-2026186938.html
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2025
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер
Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:34:00+03:00
2025-06-30T01:34:00+03:00
2025-06-30T01:34:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". "Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он.
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белград (город), сербия, в мире
Белград (город), Сербия, В мире
Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер
Премьер Сербии Мацут: Белград должен рассмотреть использование системы "Мир"