https://ria.ru/20250630/belgrad-2026186938.html

Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер

Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2025

Белград должен рассмотреть использование системы "Мир", заявил премьер

Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:34:00+03:00

2025-06-30T01:34:00+03:00

2025-06-30T01:34:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут в интервью "Известиям". "Мы должны рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами", - сообщил он.

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белград (город), сербия, в мире