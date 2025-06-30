https://ria.ru/20250630/belgorod-2026285716.html

Белгородская область вошла в десятку лучших в РФ по качеству образования

Белгородская область вошла в десятку лучших в РФ по качеству образования - РИА Новости, 30.06.2025

Белгородская область вошла в десятку лучших в РФ по качеству образования

Белгородская область входит в десятку лучших регионов страны по качеству образования, власти продолжат работу для развития человеческого капитала и создания... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:17:00+03:00

2025-06-30T13:17:00+03:00

2025-06-30T13:20:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Белгородская область входит в десятку лучших регионов страны по качеству образования, власти продолжат работу для развития человеческого капитала и создания возможностей для молодежи региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "По качеству проведения и результатов ЕГЭ Белгородская область поднялась с 63-го места в 2019 году на 2-е место по стране в 2024-м. По уровню образования — с 23-го на 9-е. Сейчас у нас есть сдержанный оптимизм по итогу последних лет, что дает нам понимание, что мы выбрали правильный курс по развитию нашей системы образования", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор Белгородской области особо подчеркнул, что без системного развития образования невозможно развитие человеческого капитала, поэтому над этим направлением в области будет продолжена усиленная работа. В 2025 году особенности проведения основной периода государственной итоговой аттестации позволили получить аттестат без экзаменов для 61% девятиклассников – порядка 10,2 тысячи учащихся и 30% одиннадцатиклассников – порядка 1,3 тысячи учащихся. Как отметил министр образования региона Андрей Милехин, в текущем году по всем предметам региональный средний балл выше общероссийского балла. По 9 из 11 предметов (профильная математика, физика, история, химия, биология, обществознание, литература, информатика, английский язык) средний балл в Белгородской области выше как общероссийского, так и регионального за прошлый год. За последние пять лет возросло вдвое и количество 100-балльных работ – с 41 до 87 работ. Ежегодно в регионе есть выпускники, которые получают максимальный балл по двум предметам. В этом году четыре двухсотбалльника. "Прорывом этого года стали результаты по биологии, физике и химии. Улучшение результатов по данным предметам отражает повышение качества естественно-научного образования, для чего правительством области прилагаются серьезные усилия в последние годы", - отметили в пресс-службе правительства области. Так, начата реализация масштабной программы строительства флагманских школ и капремонта детсадов и общеобразовательных учреждений. По итогам текущего года каждый третий ребенок будет посещать новое или обновленное учреждение. А к 2030 году такая возможность будет у каждого второго ребенка в области. В Белгородской области готовятся к запуску первых в России дорожных классов, открытию новых агроклассов ("Горинских классов") по аналогии с уже действующими медицинскими классами. Также порядка 160 тысяч ребят получают непрерывное IT-образование. В этом году заработает и уникальный проект IThub — бесплатный IT-колледж на базе Белгородского индустриального. В текущем году в Белгородской области порядка 30% выпускников стали медалистами: из 1470 медалистов – 845 – "золотые" и 625 – "серебряные".

https://ria.ru/20250627/belgorod-2025753046.html

https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html

https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков