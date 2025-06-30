https://ria.ru/20250630/belgorod-2026281075.html
Белгородские ветераны боевых действий получат по 10 тысяч рублей
Белгородские ветераны боевых действий получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2025
Белгородские ветераны боевых действий получат по 10 тысяч рублей
Ветераны боевых действий в Белгородской области получат к 1 июля выплату в 10 тысяч рублей, в этом году эту материальную помощь получат в регионе порядка 17... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:01:00+03:00
2025-06-30T13:01:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Ветераны боевых действий в Белгородской области получат к 1 июля выплату в 10 тысяч рублей, в этом году эту материальную помощь получат в регионе порядка 17 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Первого июля отмечается День ветеранов боевых действий. "Уже несколько раз видел под своими постами обращения от жителей Белгородской области с вопросом, будут ли в этом году выплачиваться по 10 тысяч рублей ветеранам боевых действий. Конечно, будут. Хотел сказать спасибо главам местного самоуправления, депутатам, которые приняли это решение. Потому что, действительно, помощь нашим ветеранам – она очень важна и нужна", — рассказал Гладков в своих соцсетях. Как уточнили в правительстве регионе, в 2024 году данные выплаты к памятному дню получили более 14 тысяч ветеранов боевых действий во всех муниципалитетах Белгородской области. "В этом году выплата будет направлена порядка 17 тысячам бойцов. В частности, в Шебекинском округе этот вид финансовой поддержки получат 1,4 тысячи ветеранов боевых действий", - уточнили в правительстве. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке, если ветеран ранее уже получал такой вид материальной помощи. В случае, если такая выплата ещё не была назначена, необходимо обратиться в МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства. Всего в регионе действует несколько десятков мер социальной поддержки ветеранам боевых действий. В 2023 году был принят закон от 22 февраля №268 "О памятных датах Белгородской области", который официально установил на территории региона День ветеранов боевых действий. Дата утверждена в целях формирования уважительного отношения к историческим события и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, сбережения исторического опыта.
https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Белгородские ветераны боевых действий получат по 10 тысяч рублей
Белгородские ветераны боевых действий получат по 10 тысяч рублей к 1 июля
БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Ветераны боевых действий в Белгородской области получат к 1 июля выплату в 10 тысяч рублей, в этом году эту материальную помощь получат в регионе порядка 17 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Первого июля отмечается День ветеранов боевых действий. "Уже несколько раз видел под своими постами обращения от жителей Белгородской области с вопросом, будут ли в этом году выплачиваться по 10 тысяч рублей ветеранам боевых действий. Конечно, будут. Хотел сказать спасибо главам местного самоуправления, депутатам, которые приняли это решение. Потому что, действительно, помощь нашим ветеранам – она очень важна и нужна", — рассказал Гладков в своих соцсетях.
Как уточнили в правительстве регионе, в 2024 году данные выплаты к памятному дню получили более 14 тысяч ветеранов боевых действий во всех муниципалитетах Белгородской области. "В этом году выплата будет направлена порядка 17 тысячам бойцов. В частности, в Шебекинском округе этот вид финансовой поддержки получат 1,4 тысячи ветеранов боевых действий", - уточнили в правительстве.
Выплата предоставляется в беззаявительном порядке, если ветеран ранее уже получал такой вид материальной помощи. В случае, если такая выплата ещё не была назначена, необходимо обратиться в МФЦ или управление социальной защиты по месту жительства.
Всего в регионе действует несколько десятков мер социальной поддержки ветеранам боевых действий. В 2023 году был принят закон от 22 февраля №268 "О памятных датах Белгородской области", который официально установил на территории региона День ветеранов боевых действий. Дата утверждена в целях формирования уважительного отношения к историческим события и традициям Белгородской области, доблести, мужеству и героическим подвигам защитников Отечества, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, сбережения исторического опыта.