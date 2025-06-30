https://ria.ru/20250630/balerina-2026346808.html

Исповедь балерины: откровенное признание Плисецкой о встречах со Сталиным

Исповедь балерины: откровенное признание Плисецкой о встречах со Сталиным - РИА Новости, 30.06.2025

Исповедь балерины: откровенное признание Плисецкой о встречах со Сталиным

После смерти Сталина, когда проходили мимо гроба, Майе шепотом сказали: "Теперь-то тебя никто не боится…". О том, как юная и беззащитная балерина оказалась в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:12:00+03:00

2025-06-30T19:12:00+03:00

2025-06-30T19:12:00+03:00

москва

шпицберген

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майя плисецкая

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галина уланова

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После смерти Сталина, когда проходили мимо гроба, Майе шепотом сказали: "Теперь-то тебя никто не боится…". О том, как юная и беззащитная балерина оказалась в поле зрения самого Сталина - в материале РИА Новости.Путь от Шпицбергена до "Лебединого озера"Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве в семье дипломата Михаила Плисецкого и бывшей актрисы Рахили Мессерер. В 6 лет она оказалась на Шпицбергене, где ее отец возглавлял советское консульство. В условиях полярного дня и ночи маленькая Майя каталась на лыжах по отвесным склонам, не осознавая опасности, а в местном драмкружке впервые вышла на сцену в роли Русалочки.Вернувшись в Москву, Майя по настоянию родственников-артистов поступила в хореографическое училище при Большом театре. Приемная комиссия сразу отметила ее талант, хотя возрастной ценз пришлось обойти благодаря семейным связям.1937 год стал переломным. Отца арестовали в ночь перед первомайским парадом, куда он обещал взять дочь. Майя, ее брат Александр и беременная мать оказались в ссылке в Казахстане. Детей спасли родственники. Во время войны 15-летняя Плисецкая, вопреки эвакуации, вернулась в Москву, где начала выступать в спектаклях Большого театра.Уже в те годы она танцевала в "Щелкунчике", "Спящей красавице" и "Бахчисарайском фонтане" рядом с легендарной Галиной Улановой.Настоящая слава пришла к Плисецкой после 1947 года, когда она впервые исполнила партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". Ее трактовка образа стала революционной. В отличие от Анны Павловой, изображавшей умирающего лебедя, Майя создала образ птицы, отчаянно пытающейся взлететь. За свою карьеру она исполнила эту партию более 800 раз, каждый раз доводя технику до совершенства. Во время одного из спектаклей, когда у нее развязалась пуант, она продолжила танец на одной ноге, импровизируя на ходу.За кулисами сталинской эпохи21 декабря 1949 года, в день 70-летия Сталина, Плисецкая получила высочайшую честь — выступление в Георгиевском зале Кремля. Натертый канифолью паркет создавал невероятные сложности — каждое движение требовало предельной концентрации."Я думала, что упаду каждую секунду", — вспоминала балерина. Поклон перед Сталиным стал для нее испытанием. 24-летняя артистка боялась встретиться глазами с вождем и не сдержать эмоций. Этот концерт стал своеобразной "охранной грамотой" в опасные сталинские времена.5 марта 1953 года вошло в историю как день особого напряжения. В день спектакля "Раймонда" утренняя "Правда" сообщила о тяжелом состоянии Сталина, но по Москве уже ползли слухи о его смерти. Плисецкая стояла перед дилеммой: как танцевать, когда вся страна замерла в ожидании?"Можно ли улыбаться, когда народ скорбит?" — размышляла она. Отмена спектакля могла быть расценена как преждевременное "похороны" вождя. Балерина выбрала сдержанную, почти аскетичную манеру исполнения. На следующий день, когда смерть Сталина была официально объявлена, во время прощания в Колонном зале чей-то шепот: "Теперь-то тебя никто не боится..." заставил ее содрогнуться — каждую минуту она ожидала ареста за "неправильную" реакцию.НевыезднаяПри Хрущеве Плисецкая, уже признанная прима, регулярно приглашалась на кремлевские приемы, где строго контролировались все контакты с иностранцами. Невинный эпизод с билетом для секретаря английского посольства, за которым последовал букет цветов, стал причиной ее внезапного исключения из первой зарубежной гастроли Большого театра. Власти заподозрили намерение остаться на Западе.Ирония судьбы: отсутствие примы на гастролях сделало ее культовой фигурой — каждый ее выход на московской сцене теперь встречали овациями. Несмотря на статус "невыездной", в 1956 году она получила звание Народной артистки РСФСР, что стало признанием ее уникального таланта даже в условиях политических ограничений.Триумф "Кармен" и жизнь без границС юных лет мечтая о партии Кармен, Плисецкая в 1967 году совершила невозможное — превратила оперу Бизе в балет. Вместе с кубинским хореографом Альберто Алонсо она создала либретто, а ее муж Родион Щедрин написал революционную "Кармен-сюиту" всего за 19 суток. Премьера, состоявшаяся практически без репетиций, стала вызовом советской системе — образ свободолюбивой цыганки противоречил канонам соцреализма. Лишь чудом сохранилась телевизионная запись этого спектакля, ставшего визитной карточкой балерины.Перейдя на драматические партии, Плисецкая продолжила расширять границы балета. Щедрин специально для нее создал сложнейшие психологические роли в "Чайке", "Анне Карениной" и "Даме с собачкой". Каждый спектакль требовал такой эмоциональной отдачи, что после выступлений она теряла голос. Эти постановки едва не запретили, и только заступничество министра культуры Демичева позволило им увидеть свет.С перестройкой началась новая глава в жизни артистки. Ее творческий союз с Пьером Карденом подарил миру уникальные сценические образы. Постановки Ролана Пети и Мориса Бежара, созданные специально для Плисецкой, покорили Европу. Особенным стал 1988 год, когда ее "Мария Стюарт" в Мадриде собрала всю испанскую элиту, включая Монсеррат Кабалье. Хотя большая часть ее гонораров в размере 8 тысяч долларов ежемесячно уходила государству, главной наградой было признание публики, открывающей для себя классический балет.Последние десятилетия Плисецкая и Щедрин жили между тремя странами — скромным домом на литовском озере, квартирой в Мюнхене и московской жилплощадью. 11 сентября 2001 года они оказались в самолете, перенаправленном в Канаду из-за терактов в США — еще одно драматическое событие в насыщенной жизни балерины.Свой 80-летний юбилей в 2005 году Плисецкая встречала на сцене — триумфальные концерты в Лондоне и Париже стали достойным финалом ее карьеры. Великая балерина ушла из жизни 2 мая 2015 года в Мюнхене, оставив после себя не только легендарные партии, но и новый взгляд на искусство балета, свободное от границ и условностей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, шпицберген, мюнхен, майя плисецкая, родион щедрин, галина уланова, большой театр