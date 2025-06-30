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Тела двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
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22:26 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/baku-2026399983.html
Тела двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку
Тела двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
Тела двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку
Тела двух азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых, умерших в Екатеринбурге, доставлены самолетом в Баку, сообщает местный сайт Axar.az. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:26:00+03:00
2025-06-30T22:26:00+03:00
екатеринбург
россия
баку
свердловская область
происшествия
азербайджан
в мире
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БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Тела двух азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых, умерших в Екатеринбурге, доставлены самолетом в Баку, сообщает местный сайт Axar.az."Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 20.30 по бакинскому времени (19.30 мск). Тела уже переданы родственникам. Тела братьев хранились в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга", - говорится в сообщении.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
екатеринбург
россия
баку
свердловская область
азербайджан
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екатеринбург, россия, баку, свердловская область, происшествия, азербайджан, в мире
Екатеринбург, Россия, Баку, Свердловская область, Происшествия, Азербайджан, В мире
Тела двух фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку

Тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге Сафаровых доставили в Баку

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет . Архивное фото
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БАКУ, 30 июн – РИА Новости. Тела двух азербайджанцев Зияддина и Гусейна Сафаровых, умерших в Екатеринбурге, доставлены самолетом в Баку, сообщает местный сайт Axar.az.
"Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 20.30 по бакинскому времени (19.30 мск). Тела уже переданы родственникам. Тела братьев хранились в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 15:11
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.
В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
Вчера, 13:01
 
ЕкатеринбургРоссияБакуСвердловская областьПроисшествияАзербайджанВ мире
 
 
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