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СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан
СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.06.2025
СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан
Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере надеется на скорейшее освобождение российских журналистов Sputnik Азербайджан, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:39:00+03:00
2025-06-30T16:39:00+03:00
2025-06-30T16:49:00+03:00
азербайджан
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере надеется на скорейшее освобождение российских журналистов Sputnik Азербайджан, сообщили в Совете."Мы выражаем обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в заявлении Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице.Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы, передавал корреспондент РИА Новости.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан
Комиссия СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере надеется на скорейшее освобождение российских журналистов Sputnik Азербайджан, сообщили в Совете.
"Мы выражаем обеспокоенность нарушением прав российских журналистов и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в заявлении Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице.
Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы, передавал корреспондент РИА Новости.
В феврале в МИД Азербайджана
заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.