В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
АПА: в Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
Сотрудник проводит экспертизу. Архивное фото
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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. В Баку намерены провести свою экспертизу тел выходцев из Азербайджана, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, пишет в понедельник азербайджанское агентство АПА.
"В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра. Это пока точно не известно. Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев", — говорится в сообщении.
Следственное управление СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шестерых участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011-м годах.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок задержания на 72 часа.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".