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В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
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14:56 30.06.2025 (обновлено: 21:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/baku-2026313139.html
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
В Баку намерены провести свою экспертизу тел выходцев из Азербайджана, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, пишет в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:56:00+03:00
2025-06-30T21:50:00+03:00
россия
азербайджан
екатеринбург
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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. В Баку намерены провести свою экспертизу тел выходцев из Азербайджана, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, пишет в понедельник азербайджанское агентство АПА. "В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра. Это пока точно не известно. Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев", — говорится в сообщении. Следственное управление СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шестерых участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011-м годах. Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок задержания на 72 часа. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
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россия, азербайджан, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Азербайджан, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

АПА: в Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудник проводит экспертизу
Сотрудник проводит экспертизу - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Сотрудник проводит экспертизу. Архивное фото
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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. В Баку намерены провести свою экспертизу тел выходцев из Азербайджана, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, пишет в понедельник азербайджанское агентство АПА.
Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра. Это пока точно не известно. Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев", — говорится в сообщении.
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Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
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Следственное управление СК России по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шестерых участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011-м годах.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко, по предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых: Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок задержания на 72 часа.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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