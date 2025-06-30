https://ria.ru/20250630/baku-2026294293.html

Сотрудников российского посольства не пустили к журналистам Sputnik в Баку

Сотрудников российского посольства не пустили к журналистам Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025

Сотрудников российского посольства не пустили к журналистам Sputnik в Баку

Сотрудников посольства не пустили к журналистам Sputnik Азербайджан, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.06.2025

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баку

россия

следственный комитет россии (ск рф)

азербайджан

екатеринбург

дмитрий песков

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сотрудников посольства не пустили к журналистам Sputnik Азербайджан, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами", — сказала дипломат.Посольство проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана — ответа нет, добавила Захарова."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html

баку

россия

азербайджан

екатеринбург

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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T13:52 true PT0M05S

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