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Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
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12:59 30.06.2025 (обновлено: 18:43 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/baku-2026280241.html
Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку
Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку
МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:59:00+03:00
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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет.Что известноЗадержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html
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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку
Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
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азербайджан, баку, в мире, дмитрий песков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), россия, маргарита симоньян, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Баку, В мире, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Маргарита Симоньян, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку

МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку

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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет.

Что известно

  • Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сотрудники посольства в Баку выехали к офису издания.
  • Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана. Ответа нет.
  • Более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами.
  • Сотрудников консульского отдела посольства до них не допускают, информацию о причинах таких действий не дают.
  • Полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
  • Силовые структуры Азербайджана оцепили территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото : APA İnformasiya AgentliyiСотрудники полиции у офиса Sputnik в Баку
Сотрудники полиции у офиса Sputnik в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : APA İnformasiya Agentliyi
Сотрудники полиции у офиса Sputnik в Баку
  • Возле офиса стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
  • Несколько силовиков дежурят на улице.
  • Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно.
© РИА НовостиСотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку
Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет.
  • По версии следствия, фигуранты причастны к эпизодам в 2001, 2010 и 2011-м годах, мотивом стал раздел сфер влияния в бизнесе.
  • По делу провели 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, десять допросов свидетелей.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
  • Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлили срок содержания на 72 часа.
  • Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
29 июня, 16:43
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
  • Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена
Вчера, 12:22
 
АзербайджанБакуВ миреДмитрий ПесковМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМаргарита СимоньянРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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