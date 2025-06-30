https://ria.ru/20250630/baku-2026280241.html

Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку

Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025

Азербайджанcкие силовики проводят "операцию" в офисе Sputnik в Баку

МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:59:00+03:00

2025-06-30T12:59:00+03:00

2025-06-30T18:43:00+03:00

азербайджан

баку

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дмитрий песков

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БАКУ, 30 июн — РИА Новости. МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik в Баку, связи с редакцией нет.Что известноЗадержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html

азербайджан

баку

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T12:59 true PT0M05S

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Ольга Фомченкова

азербайджан, баку, в мире, дмитрий песков, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), россия, маргарита симоньян, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку