https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026288766.html

Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства

Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства - РИА Новости, 30.06.2025

Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства

Полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан в Баку всех сотрудников агентства, которые не находились на своих рабочих местах, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:29:00+03:00

2025-06-30T13:29:00+03:00

2025-06-30T16:16:00+03:00

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан в Баку всех сотрудников агентства, которые не находились на своих рабочих местах, сообщил РИА Новости один из сотрудников. "Все те сотрудники, которые не находились на работе, когда туда зашла полиция, вызваны в офис", - сказал собеседник агентства. Ранее в понедельник МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией.

https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html

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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T13:29 true PT0M05S

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Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, баку, россия, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку