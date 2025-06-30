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Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства - РИА Новости, 30.06.2025
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13:29 30.06.2025 (обновлено: 16:16 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026288766.html
Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства
Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства - РИА Новости, 30.06.2025
Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства
Полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан в Баку всех сотрудников агентства, которые не находились на своих рабочих местах, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:29:00+03:00
2025-06-30T16:16:00+03:00
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азербайджан
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россия
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан в Баку всех сотрудников агентства, которые не находились на своих рабочих местах, сообщил РИА Новости один из сотрудников. "Все те сотрудники, которые не находились на работе, когда туда зашла полиция, вызваны в офис", - сказал собеседник агентства. Ранее в понедельник МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией.
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html
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7 495 645-6601
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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку
Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
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60
в мире, азербайджан, баку, россия, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Полиция вызвала в офис Sputnik в Баку всех сотрудников агентства

Полиция вызвала всех сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку в офис агентства

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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Полиция вызвала в офис Sputnik Азербайджан в Баку всех сотрудников агентства, которые не находились на своих рабочих местах, сообщил РИА Новости один из сотрудников.
"Все те сотрудники, которые не находились на работе, когда туда зашла полиция, вызваны в офис", - сказал собеседник агентства.
Ранее в понедельник МВД Азербайджана заявило о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России
Вчера, 12:46
 
В миреАзербайджанБакуРоссияРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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