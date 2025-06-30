https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html

В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России

В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России - РИА Новости, 30.06.2025

В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России

В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:46:00+03:00

2025-06-30T12:46:00+03:00

2025-06-30T23:54:00+03:00

азербайджан

россия

екатеринбург

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции", — сказал он.Задержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026253571.html

https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html

азербайджан

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азербайджан, россия, екатеринбург, в мире, дмитрий песков