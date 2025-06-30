В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России
Песков: РФ сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции", — сказал он.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
- По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким эпизодам.
- Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам их проживания.
- В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
- Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлили срок задержания на 72 часа.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.