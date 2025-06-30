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В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России - РИА Новости, 30.06.2025
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12:46 30.06.2025 (обновлено: 23:54 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России - РИА Новости, 30.06.2025
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:46:00+03:00
2025-06-30T23:54:00+03:00
азербайджан
россия
екатеринбург
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции", — сказал он.Задержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026253571.html
https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html
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азербайджан, россия, екатеринбург, в мире, дмитрий песков
Азербайджан, Россия, Екатеринбург, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России

Песков: РФ сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях, касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Мы считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции", — сказал он.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге
Вчера, 12:07

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
  • По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким эпизодам.
  • Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам их проживания.
  • В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
  • Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлили срок задержания на 72 часа.
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена
Вчера, 12:22
 
АзербайджанРоссияЕкатеринбургВ миреДмитрий Песков
 
 
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