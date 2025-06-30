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В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.06.2025

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и... РИА Новости, 30.06.2025

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2025-06-30T16:50:00+03:00

2025-06-30T19:23:00+03:00

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азербайджан

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает агентство Sputnik.Как отметили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинули абсурдные обвинения: они якобы являются "агентами ФСБ".Сотрудников российского посольства не допустили к журналистам. Агентство Sputnik пытается установить связь со своими безосновательно задержанными сотрудниками."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-06-30T16:50 true PT0M55S

Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T16:50 true PT0M05S

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Ольга Фомченкова

баку, азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку