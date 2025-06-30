В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Силовики задержали в Баку главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает агентство Sputnik.
Как отметили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинули абсурдные обвинения: они якобы являются "агентами ФСБ".
Сотрудников российского посольства не допустили к журналистам. Агентство Sputnik пытается установить связь со своими безосновательно задержанными сотрудниками.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
- В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
- Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
- Вскоре к офису агентства подъехал автомобиль российского посольства, но дипломатов не пустили к журналистам.
- Полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
- Силовые структуры Азербайджана оцепили территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.
- Возле офиса стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
- Несколько силовиков дежурят на улице.
- Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно.
- В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
- В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
- Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011-м годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- По делу проходит десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа.
- Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
- Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.