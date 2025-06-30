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В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.06.2025
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16:50 30.06.2025 (обновлено: 19:23 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan--2026345735.html
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 30.06.2025
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:50:00+03:00
2025-06-30T19:23:00+03:00
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азербайджан
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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает агентство Sputnik.Как отметили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинули абсурдные обвинения: они якобы являются "агентами ФСБ".Сотрудников российского посольства не допустили к журналистам. Агентство Sputnik пытается установить связь со своими безосновательно задержанными сотрудниками."Операция" в офисе Sputnik в БакуЗадержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
2025-06-30T16:50
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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку
Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
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баку, азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Баку, Азербайджан, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

Силовики задержали в Баку главу редакции и шеф-редактора Sputnik Азербайджан

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Азербайджанские силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов — главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, передает агентство Sputnik.
Как отметили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинули абсурдные обвинения: они якобы являются "агентами ФСБ".
© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Игорь Картавых и Евгений Белоусов
Сотрудников российского посольства не допустили к журналистам. Агентство Sputnik пытается установить связь со своими безосновательно задержанными сотрудниками.

"Операция" в офисе Sputnik в Баку

  • В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
  • Работники агентства не выходят на связь, вероятно, они лишены доступа к телефону, среди них есть граждане России.
  • Вскоре к офису агентства подъехал автомобиль российского посольства, но дипломатов не пустили к журналистам.
  • Полиция вызвала в офис Sputnik всех сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
  • Силовые структуры Азербайджана оцепили территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.
  • Возле офиса стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
  • Несколько силовиков дежурят на улице.
  • Доступа в здание нет, пообщаться с журналистами Sputnik невозможно.
  • В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
  • В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
  • Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
Вчера, 16:42

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах и покушениях прошлых лет в 2001, 2010 и 2011-м годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • По делу проходит десять фигурантов, трех из них арестовали до 19 июля, трем продлили срок содержания на 72 часа.
  • Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
Вчера, 15:11
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
  • Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о принятых в Азербайджане решениях.
Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
СПЧ надеется на скорейшее освобождение журналистов Sputnik Азербайджан
Вчера, 16:39
 
БакуАзербайджанВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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