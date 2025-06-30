https://ria.ru/20250630/azerbajdzhan-2026295805.html
К офису Sputnik в Баку подъехал автомобиль посольства России
К офису Sputnik в Баку подъехал автомобиль посольства России - РИА Новости, 30.06.2025
К офису Sputnik в Баку подъехал автомобиль посольства России
К офису агентства Sputnik Азербайджан в Баку подъехал автомобиль российского посольства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:58:00+03:00
2025-06-30T13:58:00+03:00
2025-06-30T16:16:00+03:00
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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. К офису агентства Sputnik Азербайджан в Баку подъехал автомобиль российского посольства, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице. Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы.
https://ria.ru/20250630/baku-2026294293.html
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в мире, азербайджан, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
К офису Sputnik в Баку подъехал автомобиль посольства России
К офису Sputnik Азербайджан в Баку подъехал автомобиль российского посольства