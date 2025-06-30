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В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины - РИА Новости, 30.06.2025
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06:14 30.06.2025 (обновлено: 06:40 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/aydakho-2026198753.html
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины - РИА Новости, 30.06.2025
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины
Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:14:00+03:00
2025-06-30T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа округа Кутенай.Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара."На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие… Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение (тела – ред.) побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей", - отмечает телеканал.
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айдахо, сша, в мире
Айдахо, США, В мире
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины

В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины и оружие рядом

© Фото : DC Fire and EMSАмериканские пожарные
Американские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : DC Fire and EMS
Американские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа округа Кутенай.
Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара.
"На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие… Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение (тела – ред.) побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей", - отмечает телеканал.
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