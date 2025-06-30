https://ria.ru/20250630/aydakho-2026198753.html

В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины

В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины - РИА Новости, 30.06.2025

В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины

Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:14:00+03:00

2025-06-30T06:14:00+03:00

2025-06-30T06:40:00+03:00

айдахо

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151264/34/1512643491_0:141:1511:991_1920x0_80_0_0_6b01fac3c2316961caf9f12882f7d1bd.png

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа округа Кутенай.Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара."На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие… Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение (тела – ред.) побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей", - отмечает телеканал.

https://ria.ru/20250626/italiya-2025472179.html

айдахо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

айдахо, сша, в мире