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В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины - РИА Новости, 30.06.2025
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины
Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:14:00+03:00
2025-06-30T06:14:00+03:00
2025-06-30T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа округа Кутенай.Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара."На горе Кэнфилд было найдено тело мужчины, рядом с ним было обнаружено огнестрельное оружие… Хотя личность стрелка не была установлена, обнаружение (тела – ред.) побудило власти отменить приказ укрыться для находящихся поблизости людей", - отмечает телеканал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айдахо, сша, в мире
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины
В районе Айдахо, где стреляли в пожарных, нашли тело мужчины и оружие рядом