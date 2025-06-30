https://ria.ru/20250630/aydakho-2026198419.html

СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо

СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо - РИА Новости, 30.06.2025

СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо

Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:09:00+03:00

2025-06-30T06:09:00+03:00

2025-06-30T06:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников. Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара. "Они (чиновники – ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово "засада" точно описывает то, что случилось с первыми прибывшими на место", - указывает телеканал. Чиновник из центральных органов власти также заявил телеканалу, что предварительные оценки указывают на то, что поджог был совершен, чтобы создать для пожарных ловушку.

https://ria.ru/20250627/polsha-2025841502.html

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айдахо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айдахо