https://ria.ru/20250630/aydakho-2026198419.html
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо - РИА Новости, 30.06.2025
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо
Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:09:00+03:00
2025-06-30T06:09:00+03:00
2025-06-30T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников. Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара. "Они (чиновники – ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово "засада" точно описывает то, что случилось с первыми прибывшими на место", - указывает телеканал. Чиновник из центральных органов власти также заявил телеканалу, что предварительные оценки указывают на то, что поджог был совершен, чтобы создать для пожарных ловушку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айдахо
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо
NBC: пожар в Айдахо был устроен специально, чтобы застать спасателей врасплох