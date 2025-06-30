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СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо - РИА Новости, 30.06.2025
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06:09 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/aydakho-2026198419.html
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо - РИА Новости, 30.06.2025
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо
Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:09:00+03:00
2025-06-30T06:09:00+03:00
в мире
айдахо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников. Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара. "Они (чиновники – ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово "засада" точно описывает то, что случилось с первыми прибывшими на место", - указывает телеканал. Чиновник из центральных органов власти также заявил телеканалу, что предварительные оценки указывают на то, что поджог был совершен, чтобы создать для пожарных ловушку.
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в мире, айдахо
В мире, Айдахо
СМИ рассказали подробности о гибели пожарных в Айдахо

NBC: пожар в Айдахо был устроен специально, чтобы застать спасателей врасплох

© РИА Новости / Нил Уотерс | Перейти в медиабанкАмериканские пожарные
Американские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Американские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников.
Ранее телеканал ABC сообщал, что двое пожарных погибли в Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На юге Польши произошла стрельба, есть погибшие
27 июня, 15:17
"Они (чиновники – ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово "засада" точно описывает то, что случилось с первыми прибывшими на место", - указывает телеканал.
Чиновник из центральных органов власти также заявил телеканалу, что предварительные оценки указывают на то, что поджог был совершен, чтобы создать для пожарных ловушку.
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