https://ria.ru/20250630/astrahan-2026403550.html
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения - РИА Новости, 30.06.2025
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Астрахани сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:00:00+03:00
2025-06-30T23:00:00+03:00
2025-06-30T23:00:00+03:00
астрахань
нариманов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Астрахани сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Астрахань (Нариманово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250630/bpla-2026201727.html
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астрахань, нариманов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Астрахань, Нариманов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
В аэропорту Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов