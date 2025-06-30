https://ria.ru/20250630/astrahan-2026403550.html

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения - РИА Новости, 30.06.2025

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Астрахани сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:00:00+03:00

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2025-06-30T23:00:00+03:00

астрахань

нариманов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Астрахани сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Астрахань (Нариманово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250630/bpla-2026201727.html

астрахань

нариманов

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астрахань, нариманов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия