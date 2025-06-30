https://ria.ru/20250630/armeniya-2026400569.html

Карапетян начал инвестспор из-за преследования в Армении

Карапетян начал инвестспор из-за преследования в Армении - РИА Новости, 30.06.2025

Карапетян начал инвестспор из-за преследования в Армении

Предприниматель, основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил властей Армении о начале инвестиционного... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:34:00+03:00

2025-06-30T22:34:00+03:00

2025-06-30T22:34:00+03:00

религия

армения

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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Предприниматель, основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил властей Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении", сообщает пресс-служба ГК "Ташир". "Известный армянский меценат, предприниматель, основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян вместе с членами своей семьи направил официальное уведомление о начале инвестиционного спора государственным органам Армении", - цитирует заявление пресс-службы агентство Sputnik Армения. Уточняется, что уведомление основано на соглашении между правительствами Республики Армения и Республики Кипр о поощрении и защите инвестиций, подписанном 18 января 1995 года. Это соглашение дает инвесторам право обратиться в международный арбитраж, если их права нарушены государством. "Такие процедуры негативно сказываются на инвестиционной привлекательности стран. Семья Карапетянов выдвигает претензии из-за кампании, начатой премьер-министром против Самвела Карапетяна и его бизнеса в Армении", - отмечается в сообщении. В частности, в компании напомнили о намерении премьера Армении Никола Пашиняна национализировать ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащее семье Карапетяна, в том числе через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited. "После публикации премьер-министра государственный аппарат оперативно мобилизовался для давления на ЭСА и установления контроля над компанией. За несколько дней были разработаны и внесены в Национальное собрание (парламент) законопроекты, позволяющие изъять ЭСА в пользу государства. По требованию премьер-министра, 1 июля 2025 года состоится внеочередное заседание Национального собрания", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что уведомление о начале инвестиционного спора носит предупредительный характер. В нем акционеры утверждают, что действия армянских должностных лиц являются самовольными, дискриминационными, политически мотивированными и направлены на лишение семьи Карапетяна собственности через ЭСА. По мнению акционеров, эти действия нарушают ряд обязательств, взятых на себя Арменией по соглашению с Кипром от 18 января 1995 года, которые государство должно соблюдать. "Во-первых, армянские должностные лица не обеспечили справедливое и равное отношение, а также должную защиту и безопасность инвестиций семьи Карапетяна в Армении. Во-вторых, вопреки инвестиционному соглашению, представители Республики Армения предпринимают шаги по отчуждению ЭСА, что фактически является экспроприацией. Если ответственные должностные лица продолжат нарушать свои обязательства, предусмотренные соглашением и нормами международного права, Республике Армения грозят международные арбитражные разбирательства и обязательства по выплате полной компенсации. В настоящее время Армения уже сталкивается с несколькими исками в международный арбитраж со стороны инвесторов из Кипра, США, Канады и Ливана. Эти иски являются результатом незаконных действий армянских властей по вытеснению иностранных инвесторов и препятствованию реализации их законных прав", - говорится в заявлении. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html

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