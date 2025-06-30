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Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства - РИА Новости, 30.06.2025
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19:13 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026382379.html
Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства
Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства - РИА Новости, 30.06.2025
Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что намерен ограничить участие в политических процессах в стране людей, не являющихся гражданами республики. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:13:00+03:00
2025-06-30T19:13:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
преследование карапетяна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что намерен ограничить участие в политических процессах в стране людей, не являющихся гражданами республики. "В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим и которые не увидишь ни в одной другой стране мира. Например, лица, не имеющие гражданства Армении, могут заниматься политической деятельностью в республике", - заявил в понедельник Пашинян, представляя коллективу Службы национальной безопасности нового руководителя ведомства Андраника Симоняна. По его словам, эти люди выражают самые радикальные взгляды, обращаются к гражданам Армении призывами, "озвучивают призывы к свержению конституционного строя". "Это невообразимо и недопустимо. Мы должны иметь механизмы, при необходимости должны внести законодательные изменения, чтобы реагировать на подобные случаи", – заявил Пашинян
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html
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в мире, армения, никол пашинян, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ), задержание архиепископа баграта галстаняна в армении, архиепископ баграт галстанян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ), Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, Архиепископ Баграт Галстанян, Армянская апостольская церковь
Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства

Пашинян намерен ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства Армении

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что намерен ограничить участие в политических процессах в стране людей, не являющихся гражданами республики.
"В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим и которые не увидишь ни в одной другой стране мира. Например, лица, не имеющие гражданства Армении, могут заниматься политической деятельностью в республике", - заявил в понедельник Пашинян, представляя коллективу Службы национальной безопасности нового руководителя ведомства Андраника Симоняна.
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По его словам, эти люди выражают самые радикальные взгляды, обращаются к гражданам Армении призывами, "озвучивают призывы к свержению конституционного строя".
"Это невообразимо и недопустимо. Мы должны иметь механизмы, при необходимости должны внести законодательные изменения, чтобы реагировать на подобные случаи", – заявил Пашинян
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В миреАрменияНикол ПашинянПреследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в АрменииАрхиепископ Баграт ГалстанянАрмянская апостольская церковь
 
 
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