https://ria.ru/20250630/armeniya-2026382379.html

Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства

Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства - РИА Новости, 30.06.2025

Пашинян решил ограничить участие в политпроцессах лиц без гражданства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что намерен ограничить участие в политических процессах в стране людей, не являющихся гражданами республики. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:13:00+03:00

2025-06-30T19:13:00+03:00

2025-06-30T19:13:00+03:00

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микаел аджапахян (архиепископ)

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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян завил, что намерен ограничить участие в политических процессах в стране людей, не являющихся гражданами республики. "В нашей стране есть явления, которые мы постоянно терпим и которые не увидишь ни в одной другой стране мира. Например, лица, не имеющие гражданства Армении, могут заниматься политической деятельностью в республике", - заявил в понедельник Пашинян, представляя коллективу Службы национальной безопасности нового руководителя ведомства Андраника Симоняна. По его словам, эти люди выражают самые радикальные взгляды, обращаются к гражданам Армении призывами, "озвучивают призывы к свержению конституционного строя". "Это невообразимо и недопустимо. Мы должны иметь механизмы, при необходимости должны внести законодательные изменения, чтобы реагировать на подобные случаи", – заявил Пашинян

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html

https://ria.ru/20250630/lavrov-2026225356.html

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