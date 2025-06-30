https://ria.ru/20250630/armeniya-2026222124.html

"Электросети Армении" будут бороться против национализации компании

"Электросети Армении" будут бороться против национализации компании - РИА Новости, 30.06.2025

"Электросети Армении" будут бороться против национализации компании

Компания "Электросети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване предпринимателю Самвелу Карапетяну, будет бороться против национализации компании всеми... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:07:00+03:00

2025-06-30T10:07:00+03:00

2025-06-30T12:07:00+03:00

армения

ереван

самвел карапетян

электросети армении

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Компания "Электросети Армении", принадлежащее арестованному в Ереване предпринимателю Самвелу Карапетяну, будет бороться против национализации компании всеми возможными правовыми методами, заявил врио гендиректора предприятия Давид Казинян.Ранее премьер Армении Никол Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении" и что план этой национализации уже готов."Мы собираемся бороться против этого процесса всеми правовыми средствами. Мы понимаем, что внутригосударственные процедуры для нас ограничены, но есть международные организации", - заявил Казинян журналистам.По его словам, у компании есть сильная команда юристов. Законопроект, направленный на национализацию компании он назвал безграмотным. Казинян отметил, в компании ежегодно проводится аудит и налоговые проверки, и регулятор никогда не выносил отрицательной оценки деятельности компании. По словам Казиняна, с компанией никто не связывался для обсуждения существующих проблем. Он добавил, что новые владельцы приняли компанию в плохом состоянии и им удалось оптимизировать ее работу.Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность нападения на компанию, как это произошло в случае в с церковью, Казинян отметил, что не исключает и такой вариант. "После ареста Самвела я в этой стране ничего не исключаю... Готовы защищаться всеми возможными правовыми средствами", - заявил он.

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html

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