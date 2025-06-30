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Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении
Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении - РИА Новости, 30.06.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении
События в Армении являются внутренним делом страны, но нападки на церковь вызывают серьезную озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:07:00+03:00
2025-06-30T10:07:00+03:00
2025-06-30T10:29:00+03:00
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задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
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ЧОЛПОН-АТА, 30 июн - РИА Новости. События в Армении являются внутренним делом страны, но нападки на церковь вызывают серьезную озабоченность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность. Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ОДКБ."Мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация была как можно скорее урегулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, как и других прав человека", - подчеркнул министр.
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В мире, Армения, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ, Преследование Карапетяна в Армении , Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, Микаел Аджапахян (архиепископ)
Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием архиепископа в Армении
Лавров назвал ситуацию в Армении внутренними делами страны