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В Архангельской области наладили производство дронов для СВО - РИА Новости, 30.06.2025
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Надежные люди
 
11:32 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/arkhangelsk-2026242459.html
В Архангельской области наладили производство дронов для СВО
В Архангельской области наладили производство дронов для СВО - РИА Новости, 30.06.2025
В Архангельской области наладили производство дронов для СВО
Волонтеры движения "Ангелы фронта" в Архангельской области наладили производство беспилотников, которые отправляются в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:32:00+03:00
2025-06-30T11:32:00+03:00
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 июн – РИА Новости. Волонтеры движения "Ангелы фронта" в Архангельской области наладили производство беспилотников, которые отправляются в зону специальной военной операции, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее". "В Архангельской области налажено производство беспилотников, которые в ближайшее время будут направлены в зону специальной военной операции. Первые два дрона местной сборки, которые движение "Ангелы фронта" передали Губернаторскому центру, отправятся на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram. По словам руководителя штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Артёма Смолокурова, Губернаторский центр традиционно поддерживает те волонтёрские организации, которые работают здесь, на местном уровне - ремонтируют технику, производят нужную продукцию, доставляют её на передовую. "Особенно важно, что сегодня в Архангельске собирают высокотехнологичные изделия, которые уже в ближайшее время будут служить нашим бойцам. Эта работа максимально значима, особенно в год единства и поддержки, когда общественные организации объединяются и каждый помогает тем, что умеет и считает важным", - подчеркнул Смолокуров, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что новые дроны развивают скорость до 80 км/ч и предназначены для выполнения различных задач в зоне боевых действий. В частности, они будут доставлять раненым продукты, медикаменты, а в дальнейшем использоваться для эвакуации с поля боя. Производство устройств почти полностью основано на российских компонентах. "Общественное движение "Ангелы фронта" поддерживает местного производителя, который буквально за два месяца наладил производство дронов у нас в области, в городе. Уже есть первые результаты, есть первые отзывы, и все они положительные", - отметил представитель движения Николай Шапов.
https://ria.ru/20250625/svo-2025381263.html
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технологии, архангельская область, архангельск, telegram
Надежные люди, Технологии, Архангельская область, Архангельск, Telegram
В Архангельской области наладили производство дронов для СВО

В Архангельской области волонтеры наладили производство дронов для СВО

© Фото предоставлено Штабом помощи участникам СВО и их семьям Архангельской областиВолонтеры в Архангельской области наладили производство дронов для СВО
Волонтеры в Архангельской области наладили производство дронов для СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото предоставлено Штабом помощи участникам СВО и их семьям Архангельской области
Волонтеры в Архангельской области наладили производство дронов для СВО
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 июн – РИА Новости. Волонтеры движения "Ангелы фронта" в Архангельской области наладили производство беспилотников, которые отправляются в зону специальной военной операции, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
"В Архангельской области налажено производство беспилотников, которые в ближайшее время будут направлены в зону специальной военной операции. Первые два дрона местной сборки, которые движение "Ангелы фронта" передали Губернаторскому центру, отправятся на луганское направление", - говорится в сообщении в Telegram.
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По словам руководителя штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Артёма Смолокурова, Губернаторский центр традиционно поддерживает те волонтёрские организации, которые работают здесь, на местном уровне - ремонтируют технику, производят нужную продукцию, доставляют её на передовую.
"Особенно важно, что сегодня в Архангельске собирают высокотехнологичные изделия, которые уже в ближайшее время будут служить нашим бойцам. Эта работа максимально значима, особенно в год единства и поддержки, когда общественные организации объединяются и каждый помогает тем, что умеет и считает важным", - подчеркнул Смолокуров, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что новые дроны развивают скорость до 80 км/ч и предназначены для выполнения различных задач в зоне боевых действий. В частности, они будут доставлять раненым продукты, медикаменты, а в дальнейшем использоваться для эвакуации с поля боя. Производство устройств почти полностью основано на российских компонентах.
"Общественное движение "Ангелы фронта" поддерживает местного производителя, который буквально за два месяца наладил производство дронов у нас в области, в городе. Уже есть первые результаты, есть первые отзывы, и все они положительные", - отметил представитель движения Николай Шапов.
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