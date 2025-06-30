https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым - РИА Новости, 30.06.2025

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым

Разговора президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящий момент в повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:47:00+03:00

2025-06-30T12:47:00+03:00

2025-06-30T12:47:00+03:00

политика

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящий момент в повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html

россия

азербайджан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков