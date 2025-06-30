https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым - РИА Новости, 30.06.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
Разговора президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящий момент в повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:47:00+03:00
2025-06-30T12:47:00+03:00
2025-06-30T12:47:00+03:00
политика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в настоящий момент в повестке дня нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков
Политика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
Песков: разговора Путина с Алиевым в повестке дня в настоящий момент нет