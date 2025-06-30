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В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ

В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ

Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:10:00+03:00

2025-06-30T03:10:00+03:00

2025-06-30T03:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников. "Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооруженного мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо", - говорится в публикации на сайте телеканала. Уточняется, что пожарные прибыли на место тушения очага возгорания в течение получаса после поступления сообщения о пожаре и сразу после приезда в них начал стрелять преступник, укрывавшийся в лесном массиве. Как заявил телеканалу местный шериф Джефф Ховард, в настоящее время ведется расследование происшествия, власти ищут стрелявшего с использованием полицейского вертолета.

https://ria.ru/20240922/lnr-1974068552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айдахо, сша