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В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
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03:10 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ajdaho-2026191344.html
В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ
В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ
Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:10:00+03:00
2025-06-30T03:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников. "Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооруженного мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо", - говорится в публикации на сайте телеканала. Уточняется, что пожарные прибыли на место тушения очага возгорания в течение получаса после поступления сообщения о пожаре и сразу после приезда в них начал стрелять преступник, укрывавшийся в лесном массиве. Как заявил телеканалу местный шериф Джефф Ховард, в настоящее время ведется расследование происшествия, власти ищут стрелявшего с использованием полицейского вертолета.
https://ria.ru/20240922/lnr-1974068552.html
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в мире, айдахо, сша
В мире, Айдахо, США
В Айдахо двое пожарных погибли при нападении преступника, пишут СМИ

ABC News: в США при тушении лесного пожара преступник убил двух пожарных

© РИА Новости / Нил Уотерс | Перейти в медиабанкПожарные во время тушения лесного пожара
Пожарные во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Пожарные во время тушения лесного пожара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников.
"Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооруженного мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Уточняется, что пожарные прибыли на место тушения очага возгорания в течение получаса после поступления сообщения о пожаре и сразу после приезда в них начал стрелять преступник, укрывавшийся в лесном массиве.
Как заявил телеканалу местный шериф Джефф Ховард, в настоящее время ведется расследование происшествия, власти ищут стрелявшего с использованием полицейского вертолета.
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