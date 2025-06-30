https://ria.ru/20250630/ahtubinsk-2026405819.html

В Ахтубинске отменили ракетную опасность

В Ахтубинске отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2025

В Ахтубинске отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Ахтубинске Астраханской области, сообщил глава города Александр Сиваков в Telegram. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:45:00+03:00

2025-06-30T23:45:00+03:00

2025-06-30T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

ахтубинск

астраханская область

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Ахтубинске Астраханской области, сообщил глава города Александр Сиваков в Telegram. Ранее он проинформировал, что на территории города был введен красный режим опасности в связи с возможной угрозой ракетной атаки. "В Ахтубинске отменен красный режим. Несмотря на это, все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написал он. Сохраняется вероятность провокаций со стороны противника, поэтому жителям необходимо сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных ситуациях в соответствующие органы, добавил Сиваков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ахтубинск

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ахтубинск, астраханская область, безопасность