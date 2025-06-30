В Ахтубинске отменили ракетную опасность
В Ахтубинске Астраханской области отменили ракетную опасность
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Ахтубинске Астраханской области, сообщил глава города Александр Сиваков в Telegram.
Ранее он проинформировал, что на территории города был введен красный режим опасности в связи с возможной угрозой ракетной атаки.
"В Ахтубинске отменен красный режим. Несмотря на это, все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности", - написал он.
Сохраняется вероятность провокаций со стороны противника, поэтому жителям необходимо сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных ситуациях в соответствующие органы, добавил Сиваков.
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