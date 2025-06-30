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Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов - РИА Новости, 30.06.2025
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов
Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:19:00+03:00
2025-06-30T10:19:00+03:00
2025-06-30T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, затем передавали информацию в спецслужбы Украины. ФСБ РФ ранее сообщила, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания. "Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины и попросил помочь фиксировать военные объекты РФ в городе Ялта. Проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал месторасположение российских военнослужащих, после передал эти фотографии этому Николаю через Telegram-канал", - сказал первый задержанный. В свою очередь второй задержанный сообщил на видео спецслужбы, что снимал железнодорожный состав с нефтепродуктами. "Я сделал видео на переезде и отправил в Telegram-канал. Потом мне пришла инструкция, как удалить, почистить кэш", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте
Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ.
2025-06-30T10:19
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов
Задержанные в Крыму агенты передавали СБУ фото и видео военных объектов в Ялте