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Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов

Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов - РИА Новости, 30.06.2025

Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов

Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:19:00+03:00

2025-06-30T10:19:00+03:00

2025-06-30T10:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, затем передавали информацию в спецслужбы Украины. ФСБ РФ ранее сообщила, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания. "Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины и попросил помочь фиксировать военные объекты РФ в городе Ялта. Проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал месторасположение российских военнослужащих, после передал эти фотографии этому Николаю через Telegram-канал", - сказал первый задержанный. В свою очередь второй задержанный сообщил на видео спецслужбы, что снимал железнодорожный состав с нефтепродуктами. "Я сделал видео на переезде и отправил в Telegram-канал. Потом мне пришла инструкция, как удалить, почистить кэш", - сказал он.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

россия

республика крым

украина

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Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ. 2025-06-30T10:19 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия