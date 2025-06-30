Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/agenty-2026223696.html
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов - РИА Новости, 30.06.2025
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов
Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:19:00+03:00
2025-06-30T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e10bab33626538364a8b20da285febf1.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, затем передавали информацию в спецслужбы Украины. ФСБ РФ ранее сообщила, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания. "Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины и попросил помочь фиксировать военные объекты РФ в городе Ялта. Проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал месторасположение российских военнослужащих, после передал эти фотографии этому Николаю через Telegram-канал", - сказал первый задержанный. В свою очередь второй задержанный сообщил на видео спецслужбы, что снимал железнодорожный состав с нефтепродуктами. "Я сделал видео на переезде и отправил в Telegram-канал. Потом мне пришла инструкция, как удалить, почистить кэш", - сказал он.
https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Показания задержанного в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о российских военных в Ялте
Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал, что собирал данные о российских военных в Ялте, видео публикует ФСБ.
2025-06-30T10:19
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219210_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e3caf0fe82e22f4ad66e7aa92bdffd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Задержанные в Крыму пособники Киева рассказали о съемках военных объектов

Задержанные в Крыму агенты передавали СБУ фото и видео военных объектов в Ялте

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Задержанные в Крыму пособники киевского режима рассказали на видео ФСБ России, что снимали на видео и фото военные объекты, технику и российских военнослужащих, затем передавали информацию в спецслужбы Украины.
ФСБ РФ ранее сообщила, что двое жителей Крыма передавали СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с координатами и данными о сотрудниках, они задержаны дали признательные показания.
«
"Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины и попросил помочь фиксировать военные объекты РФ в городе Ялта. Проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъемку, зафиксировал месторасположение российских военнослужащих, после передал эти фотографии этому Николаю через Telegram-канал", - сказал первый задержанный.
В свою очередь второй задержанный сообщил на видео спецслужбы, что снимал железнодорожный состав с нефтепродуктами.
"Я сделал видео на переезде и отправил в Telegram-канал. Потом мне пришла инструкция, как удалить, почистить кэш", - сказал он.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Появились подробности об украинских агентах, задержанных в Подмосковье
25 июня, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала