https://ria.ru/20250630/aeroport-2026400924.html
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.06.2025
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:36:00+03:00
2025-06-30T22:36:00+03:00
2025-06-30T22:38:00+03:00
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Астрахань", — говорится в сообщении.
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астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на полеты