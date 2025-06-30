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В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 30.06.2025 (обновлено: 22:38 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/aeroport-2026400924.html
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.06.2025
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:36:00+03:00
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астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Астрахань", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250203/astrakhan-1997026469.html
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астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на полеты

CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Астрахань", — говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеАстраханьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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