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Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, заявила Жданова - РИА Новости, 29.06.2025
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14:26 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/zhdanova-2026139735.html
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, заявила Жданова
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, заявила Жданова - РИА Новости, 29.06.2025
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, заявила Жданова
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:26:00+03:00
2025-06-29T14:26:00+03:00
в мире
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европа
вена
юлия жданова
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, под предлогом борьбы с российской "угрозой" в ЕС выделяют "огромные средства" на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий. "Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе", - отметила Жданова.
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в мире, россия, европа, вена, юлия жданова, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Вена, Юлия Жданова, Евросоюз
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, заявила Жданова

Жданова: в Европе понимают, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По словам дипломата, под предлогом борьбы с российской "угрозой" в ЕС выделяют "огромные средства" на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий.
"Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе", - отметила Жданова.
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