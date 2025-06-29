https://ria.ru/20250629/zhdanova-2026120729.html

Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС

Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС - РИА Новости, 29.06.2025

Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС

Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:23:00+03:00

2025-06-29T11:23:00+03:00

2025-06-29T11:23:00+03:00

юлия жданова

украина

вена

россия

в мире

евросоюз

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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы прекрасно видим, что любое развитие событий на украинском треке в конструктивном направлении вызывает у них (со стороны Европы - ред.) раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России", - отметила агентству Жданова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html

украина

вена

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юлия жданова, украина, вена, россия, в мире, евросоюз