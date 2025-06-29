https://ria.ru/20250629/zhdanova-2026120729.html
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС - РИА Новости, 29.06.2025
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС
Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:23:00+03:00
2025-06-29T11:23:00+03:00
2025-06-29T11:23:00+03:00
юлия жданова
украина
вена
россия
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы прекрасно видим, что любое развитие событий на украинском треке в конструктивном направлении вызывает у них (со стороны Европы - ред.) раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России", - отметила агентству Жданова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html
украина
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия жданова, украина, вена, россия, в мире, евросоюз
Юлия Жданова, Украина, Вена, Россия, В мире, Евросоюз
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС
Дипломат Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС