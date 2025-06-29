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Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС - РИА Новости, 29.06.2025
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11:23 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/zhdanova-2026120729.html
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС - РИА Новости, 29.06.2025
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС
Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:23:00+03:00
2025-06-29T11:23:00+03:00
юлия жданова
украина
вена
россия
в мире
евросоюз
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы прекрасно видим, что любое развитие событий на украинском треке в конструктивном направлении вызывает у них (со стороны Европы - ред.) раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России", - отметила агентству Жданова. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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юлия жданова, украина, вена, россия, в мире, евросоюз
Юлия Жданова, Украина, Вена, Россия, В мире, Евросоюз
Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС

Дипломат Жданова: конструктивное развитие событий на Украине раздражает ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Любое развитие событий на украинском направлении в конструктивном ключе вызывает у Евросоюза раздражение, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы прекрасно видим, что любое развитие событий на украинском треке в конструктивном направлении вызывает у них (со стороны Европы - ред.) раздражение, поскольку оно может обрушить задуманные схемы углубления кризиса вокруг Украины с выходом на ослабление России", - отметила агентству Жданова.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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10:48
 
Юлия ЖдановаУкраинаВенаРоссияВ миреЕвросоюз
 
 
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