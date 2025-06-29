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Жданова: Москва надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом - РИА Новости, 29.06.2025
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08:53 29.06.2025 (обновлено: 08:54 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/zhdanova-2026098914.html
Жданова: Москва надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом
Жданова: Москва надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом - РИА Новости, 29.06.2025
Жданова: Москва надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом
Россия рассчитывает, что все, кто хочет мира, поддержат продвижение переговоров Москвы и Киева с выходом на итоговые соглашения, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:53:00+03:00
2025-06-29T08:54:00+03:00
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что все, кто хочет мира, поддержат продвижение переговоров Москвы и Киева с выходом на итоговые соглашения, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договорённости", - отметила Жданова. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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Москва, Киев, Россия, Владимир Мединский, Юлия Жданова, Владимир Зеленский, В мире
Жданова: Москва надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом

Дипломат Жданова: РФ надеется, что те, кто за мир, поддержат переговоры с Киевом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
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ВЕНА, 29 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что все, кто хочет мира, поддержат продвижение переговоров Москвы и Киева с выходом на итоговые соглашения, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договорённости", - отметила Жданова.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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МоскваКиевРоссияВладимир МединскийЮлия ЖдановаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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