В Киеве раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией
Дубинский: Зеленский будет настаивать на личной встрече с Путиным
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому ничего не остается, кроме как требовать личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС - “я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”. А без личной встречи договоренностей, мол, не будет. В конце концов, что он ему скажет? Мне не дали ни новых ассигнований, ни оружия, но зато назвали “милягой”, поэтому - сдавайся, Путин? Это так же смешно, как я и написал. Поэтому Зеленский переходит к партии “упоротого” - или встречайтесь со мной, или я не знаю, что сделаю", — написал он.
Политик подчеркнул, что попытки Зеленского оказать давление на президента США Дональда Трампа при встрече на саммите НАТО в Гааге потерпели провал.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время короткого общения с Зеленским тему прекращения огня. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.