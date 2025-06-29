https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html

В Киеве раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией

В Киеве раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией - РИА Новости, 29.06.2025

В Киеве раскрыли, с чем Зеленский поедет на переговоры с Россией

Владимиру Зеленскому ничего не остается, кроме как требовать личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T21:44:00+03:00

2025-06-29T21:44:00+03:00

2025-06-29T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому ничего не остается, кроме как требовать личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС - “я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”. А без личной встречи договоренностей, мол, не будет. В конце концов, что он ему скажет? Мне не дали ни новых ассигнований, ни оружия, но зато назвали “милягой”, поэтому - сдавайся, Путин? Это так же смешно, как я и написал. Поэтому Зеленский переходит к партии “упоротого” - или встречайтесь со мной, или я не знаю, что сделаю", — написал он.Политик подчеркнул, что попытки Зеленского оказать давление на президента США Дональда Трампа при встрече на саммите НАТО в Гааге потерпели провал.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время короткого общения с Зеленским тему прекращения огня. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html

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