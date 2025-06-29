https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html

На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский

На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский - РИА Новости, 29.06.2025

На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский

Украина утратила крупное месторождения лития в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского договариваться о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:51:00+03:00

2025-06-29T12:51:00+03:00

2025-06-29T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина утратила крупное месторождения лития в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского договариваться о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Россия захватила крупнейшее в Европе месторождение лития. Если бы (Зеленский. — Прим. ред.) заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины", — говорится в публикации.На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития из четырех уже контролируются Россией: Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250629/kuleba-2026122606.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026100783.html

украина

донецкая народная республика

россия

европа

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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, европа, александр дубинский, владимир зеленский