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На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский - РИА Новости, 29.06.2025
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский
Украина утратила крупное месторождения лития в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского договариваться о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:51:00+03:00
2025-06-29T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
европа
александр дубинский
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина утратила крупное месторождения лития в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского договариваться о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Россия захватила крупнейшее в Европе месторождение лития. Если бы (Зеленский. — Прим. ред.) заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины", — говорится в публикации.На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития из четырех уже контролируются Россией: Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
https://ria.ru/20250629/kuleba-2026122606.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, европа, александр дубинский, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Европа, Александр Дубинский, Владимир Зеленский
На Украине раскрыли, какую фатальную ошибку допустил Зеленский

Дубинский обвинил Зеленского в потере крупного литиевого месторождения в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина утратила крупное месторождения лития в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского договариваться о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Россия захватила крупнейшее в Европе месторождение лития. Если бы (Зеленский. — Прим. ред.) заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины", — говорится в публикации.
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На этой неделе газета Le Figaro писала, что два крупных месторождения лития из четырех уже контролируются Россией: Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕвропаАлександр ДубинскийВладимир Зеленский
 
 
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