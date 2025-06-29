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Зеленский сделал заявление после потери F-16 - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 29.06.2025 (обновлено: 11:44 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026121727.html
Зеленский сделал заявление после потери F-16
Зеленский сделал заявление после потери F-16 - РИА Новости, 29.06.2025
Зеленский сделал заявление после потери F-16
Владимир Зеленский отреагировал в Telegram-канале на гибель пилота F-16. "Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели", РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:33:00+03:00
2025-06-29T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отреагировал в Telegram-канале на гибель пилота F-16. "Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели", — говорится в публикации. В воскресенье в Воздушных силах ВСУ заявили, что во время российской воздушной атаки разбился истребитель F-16. Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения этих самолетов от союзников в надежде, что они смогут повлиять на ход боевых действий. В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.
https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16
Зеленский сделал заявление после потери F-16

Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отреагировал в Telegram-канале на гибель пилота F-16.

"Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Киеве раскрыли, чего лишился Зеленский перед переговорами с Россией
10:48
В воскресенье в Воздушных силах ВСУ заявили, что во время российской воздушной атаки разбился истребитель F-16.

Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения этих самолетов от союзников в надежде, что они смогут повлиять на ход боевых действий.

В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР
08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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