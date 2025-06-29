https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026121727.html

Зеленский сделал заявление после потери F-16

Зеленский сделал заявление после потери F-16 - РИА Новости, 29.06.2025

Зеленский сделал заявление после потери F-16

Владимир Зеленский отреагировал в Telegram-канале на гибель пилота F-16. "Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели", РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:33:00+03:00

2025-06-29T11:33:00+03:00

2025-06-29T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский отреагировал в Telegram-канале на гибель пилота F-16. "Почти всю ночь в Украине звучала тревога… Поручил выяснять все обстоятельства гибели", — говорится в публикации. В воскресенье в Воздушных силах ВСУ заявили, что во время российской воздушной атаки разбился истребитель F-16. Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения этих самолетов от союзников в надежде, что они смогут повлиять на ход боевых действий. В итоге в октябре 2024 года Нидерланды поставили Украине партию истребителей.

https://ria.ru/20250629/dubinskiy-2026117407.html

https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16