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В США рассказали об обреченности Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2025
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05:51 29.06.2025 (обновлено: 05:53 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026088470.html
В США рассказали об обреченности Зеленского на саммите НАТО
В США рассказали об обреченности Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2025
В США рассказали об обреченности Зеленского на саммите НАТО
Для Владимира Зеленского саммит НАТО в Гааге оказался полностью провальным событием, несмотря на новый имидж, заявил американский геополитический аналитик Марк... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:51:00+03:00
2025-06-29T05:53:00+03:00
в мире
гаага
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
марк слебода
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Для Владимира Зеленского саммит НАТО в Гааге оказался полностью провальным событием, несмотря на новый имидж, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube."Во время саммита НАТО по Украине встреч никаких не было, Зеленский даже приоделся, но все равно выглядел там как украшение витрины. Его даже никуда не хотели приглашать. Ничего не добился, ничего не получил", — сказал он.Аналитик добавил, что этот саммит вообще не стоит рассматривать всерьез. По его словам, никаких больших решений не было принято, а проблема трансатлантических отношений так и не была решена, поэтому совершенно точно обострится в будущем.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время короткого общения с Зеленским тему прекращения огня. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250629/pushkov-2026082314.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html
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в мире, гаага, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, марк слебода, нато
В мире, Гаага, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Слебода, НАТО
В США рассказали об обреченности Зеленского на саммите НАТО

Аналитик Слебода: даже новый наряд не спас Зеленского от провала на саммите НАТО

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Для Владимира Зеленского саммит НАТО в Гааге оказался полностью провальным событием, несмотря на новый имидж, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.
"Во время саммита НАТО по Украине встреч никаких не было, Зеленский даже приоделся, но все равно выглядел там как украшение витрины. Его даже никуда не хотели приглашать. Ничего не добился, ничего не получил", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Аналитик добавил, что этот саммит вообще не стоит рассматривать всерьез. По его словам, никаких больших решений не было принято, а проблема трансатлантических отношений так и не была решена, поэтому совершенно точно обострится в будущем.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Украине сообщили печальные новости о новых поставках оружия
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время короткого общения с Зеленским тему прекращения огня. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
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В миреГаагаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарк СлебодаНАТО
 
 
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