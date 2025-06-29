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Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор
Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор - РИА Новости, 29.06.2025
Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор
Владимир Зеленский на прошедшем саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев, заявил американский... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:36:00+03:00
2025-06-29T22:36:00+03:00
2025-06-29T22:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на прошедшем саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев, заявил американский сенатор-демократ Крис Кунс. "Он просил не об американском финансировании большего количества оружия, а о возможности покупать больше американского оружия с учетом того, что европейцы финансируют следующий раунд приобретения оружия", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News, комментируя свою встречу с Зеленским на саммите НАТО. По словам Кунса, Киев очень нуждается в средствах ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, гаага, владимир зеленский, сергей лавров, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор
Сенатор Кунс: Зеленский хочет покупать у США больше оружия на деньги европейцев