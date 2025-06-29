https://ria.ru/20250629/zelenskij-2026177424.html

Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор

Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор - РИА Новости, 29.06.2025

Зеленский на саммите НАТО просил у европейцев оружие, заявил сенатор

Владимир Зеленский на прошедшем саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев, заявил американский... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:36:00+03:00

2025-06-29T22:36:00+03:00

2025-06-29T22:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на прошедшем саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев, заявил американский сенатор-демократ Крис Кунс. "Он просил не об американском финансировании большего количества оружия, а о возможности покупать больше американского оружия с учетом того, что европейцы финансируют следующий раунд приобретения оружия", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News, комментируя свою встречу с Зеленским на саммите НАТО. По словам Кунса, Киев очень нуждается в средствах ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250623/zelenskij-2024886358.html

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в мире, россия, украина, гаага, владимир зеленский, сергей лавров, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте