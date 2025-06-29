https://ria.ru/20250629/zaderzhanie-2026113830.html

В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов

В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов - РИА Новости, 29.06.2025

В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов

Жительница Махачкалы задержана по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана; в правоохранительных органах уточнили РИА РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:16:00+03:00

2025-06-29T10:16:00+03:00

2025-06-29T10:17:00+03:00

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Жительница Махачкалы задержана по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана; в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемая – местный блогер. "Сотрудники УКОН (управление по контролю за оборотом наркотиков - ред.) МВД Дагестана задержали 35-летнюю жительницу Махачкалы, подозреваемую в сбыте сильнодействующих веществ. Полицейскими была получена оперативная информация о том, что подозреваемая занимается реализацией препаратов, содержащих сибутрамин", – говорится в сообщении. Оперативники установили наблюдение за женщиной и провели "Проверочную закупку" запрещенного препарата. Тогда же подозреваемая оформила и передала в почтовое отделение для отправки в соседнее государство аналогичный препарат, содержащий сибутрамин весом 240 граммов. "Препарат опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание, зависимость, бороться с которой значительно тяжелее, чем с лишним весом", – отметили в МВД. Подозреваемая - под домашним арестом, добавили в ведомстве. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная – блогер Джамиля Шапилова. У нее более 230 тысяч подписчиков в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в шапке профиля она обещает стройное тело "без диет и насилия".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html

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махачкала, республика дагестан, россия, общество