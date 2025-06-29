Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку
Китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, идёт на поправку
© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
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КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
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"Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военным - за вовремя оказанную помощь!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что зачастую сотрудники СМИ становятся целью для атак ВСУ.
"Журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю. Работая под самым "передком", они, к сожалению, нередко становятся целью врага. И, несмотря ни на что, продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду. Уважаемые коллеги, понимаю, что вы не можете остаться в стороне. Но нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! Пожалуйста, будьте крайне внимательны и берегите себя!" - добавил врио губернатора Курской области.