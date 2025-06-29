https://ria.ru/20250629/yuyguan-2026138477.html

Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку

Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку - РИА Новости, 29.06.2025

Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку

Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:13:00+03:00

2025-06-29T14:13:00+03:00

2025-06-29T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военным - за вовремя оказанную помощь!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что зачастую сотрудники СМИ становятся целью для атак ВСУ. "Журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю. Работая под самым "передком", они, к сожалению, нередко становятся целью врага. И, несмотря ни на что, продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду. Уважаемые коллеги, понимаю, что вы не можете остаться в стороне. Но нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! Пожалуйста, будьте крайне внимательны и берегите себя!" - добавил врио губернатора Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250628/sk-2025990193.html

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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия