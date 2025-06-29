Рейтинг@Mail.ru
Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/yuyguan-2026138477.html
Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку
Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку - РИА Новости, 29.06.2025
Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку
Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:13:00+03:00
2025-06-29T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_71:0:2395:1307_1920x0_80_0_0_80f31a7cecb3afefda2cd4b78b99c1a4.jpg
КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военным - за вовремя оказанную помощь!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что зачастую сотрудники СМИ становятся целью для атак ВСУ. "Журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю. Работая под самым "передком", они, к сожалению, нередко становятся целью врага. И, несмотря ни на что, продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду. Уважаемые коллеги, понимаю, что вы не можете остаться в стороне. Но нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! Пожалуйста, будьте крайне внимательны и берегите себя!" - добавил врио губернатора Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250628/sk-2025990193.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_660:0:2403:1307_1920x0_80_0_0_9ec74e8cb57655cddd45d0471cbbcb0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Китайский журналист, пострадавший в курском приграничье, идет на поправку

Китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, идёт на поправку

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 29 июн - РИА Новости. Журналист китайского телеканала Лу Юйгуан, получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в курском приграничье, идёт на поправку, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Рад, что китайский журналист Лу Юйгуан, раненный в курском приграничье, уже идёт на поправку! Спасибо ему за тёплые слова, а нашим врачам и военным - за вовремя оказанную помощь!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что зачастую сотрудники СМИ становятся целью для атак ВСУ.
"Журналисты сегодня тоже находятся в боевом строю. Работая под самым "передком", они, к сожалению, нередко становятся целью врага. И, несмотря ни на что, продолжают честно выполнять свой профессиональный долг и рассказывать людям правду. Уважаемые коллеги, понимаю, что вы не можете остаться в стороне. Но нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! Пожалуйста, будьте крайне внимательны и берегите себя!" - добавил врио губернатора Курской области.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала