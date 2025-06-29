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Всероссийский выпускной бал — 2025 - РИА Новости, 29.06.2025
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10:12 29.06.2025 (обновлено: 14:56 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vypusknoy-2026107190.html
Всероссийский выпускной бал — 2025
Всероссийский выпускной бал — 2025 - РИА Новости, 29.06.2025
Всероссийский выпускной бал — 2025
РИА Новости, 29.06.2025
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фото, фото, катя лель, стас пьеха, петр i, государственный кремлевский дворец, россия
Фото, Катя Лель, Стас Пьеха, Петр I, Государственный Кремлевский дворец, Россия

Всероссийский выпускной бал — 2025

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.

Участники Всероссийского выпускного бала

Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце

Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Участники Всероссийского выпускного бала на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.

Участницы Всероссийского выпускного бала фотографируются на территории Московского Кремля

Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.

Участники Всероссийского выпускного бала на концерте в Государственном Кремлевском дворце

Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".

Певец Shaman (Ярослав Дронов) ввыступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.

Певец Стас Пьеха выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.

Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце

На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".

Выпускники школ Курской области - участники Всероссийского выпускного бала

Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".

Певица Татьяна Куртукова выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025.

Всероссийский выпускной бал - 2025

Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала – 2025.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.

Участники Всероссийского выпускного бала

Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 12
 
ФотоКатя ЛельСтас ПьехаПетр IГосударственный Кремлевский дворецРоссия
 
 
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