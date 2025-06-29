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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 29.06.2025 (обновлено: 21:51 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu-2026173605.html
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 29.06.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области
В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:02:00+03:00
2025-06-29T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.&quot;Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног&quot;, - написал он.Обоим раненым оказали первую медицинскую помощь.Сейчас их доставили в Курскую областную больницу.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию и атаковать с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Александр Хинштейн
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали Курскую область, пострадали два мужчины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног", - написал он.

Обоим раненым оказали первую медицинскую помощь.
Сейчас их доставили в Курскую областную больницу.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию и атаковать с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияАлександр Хинштейн
 
 
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