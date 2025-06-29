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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 29.06.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области
В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:02:00+03:00
2025-06-29T21:02:00+03:00
2025-06-29T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног", - написал он.Обоим раненым оказали первую медицинскую помощь.Сейчас их доставили в Курскую областную больницу.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию и атаковать с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Александр Хинштейн
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области
Хинштейн: дроны ВСУ атаковали Курскую область, пострадали два мужчины