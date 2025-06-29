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При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 29.06.2025

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Курской области

В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T21:02:00+03:00

2025-06-29T21:02:00+03:00

2025-06-29T21:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. У 47-летнего мужчины также слепые осколочные ранения ног", - написал он.Обоим раненым оказали первую медицинскую помощь.Сейчас их доставили в Курскую областную больницу.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию и атаковать с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, александр хинштейн