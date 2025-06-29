https://ria.ru/20250629/vsu-2026169943.html

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел - РИА Новости, 29.06.2025

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел

ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:16:00+03:00

2025-06-29T20:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале."Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление, резервы именно на это направление, потому что это чувствительные такие населенные пункты", — сказал он в размещенном видео.Пушилин напомнил, что ВС достаточно быстро освободили эти три населенных пункта, расположенные между Волчьей и Мокрыми Ялами на Великоновоселковском направлении.Другие заявления ПушилинаМинобороны России сообщило о полном освобождении территории междуречья Волчьей и Мокрых Ялов накануне.

https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф, россия