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Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 29.06.2025 (обновлено: 21:48 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu-2026169943.html
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел - РИА Новости, 29.06.2025
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел
ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:16:00+03:00
2025-06-29T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление, резервы именно на это направление, потому что это чувствительные такие населенные пункты&quot;, — сказал он в размещенном видео.Пушилин напомнил, что ВС достаточно быстро освободили эти три населенных пункта, расположенные между Волчьей и Мокрыми Ялами на Великоновоселковском направлении.Другие заявления ПушилинаМинобороны России сообщило о полном освобождении территории междуречья Волчьей и Мокрых Ялов накануне.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026130270.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Россия
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе сел

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в район между реками Волчьей и Мокрые Ялы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в район освобожденных на этой неделе населенных пунктов Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Эта вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление, резервы именно на это направление, потому что это чувствительные такие населенные пункты", — сказал он в размещенном видео.

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Вчера, 12:51
Пушилин напомнил, что ВС достаточно быстро освободили эти три населенных пункта, расположенные между Волчьей и Мокрыми Ялами на Великоновоселковском направлении.
Другие заявления Пушилина
  • ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки к населенному пункту Удачное.
  • В этом районе развернулись ожесточенные бои.
  • За Удачным проходит очень важная связующая артерия для всей группировки войск противника, поэтому ВСУ упорно сопротивляются.
  • Российские подразделения продолжают двигаться вперед.
Минобороны России сообщило о полном освобождении территории междуречья Волчьей и Мокрых Ялов накануне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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