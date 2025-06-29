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Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 29.06.2025 (обновлено: 20:24 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu-2026169755.html
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного - РИА Новости, 29.06.2025
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного
ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:11:00+03:00
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Новосергеевка в ДНР."Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населенный пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное. Удачное - за ним проходит очень важная связующая артерия для всей группировки войск противника. Конечно, противник упирается насколько возможно, чтобы не отдать данный населенный пункт. Но тем не менее наши подразделения продолжают двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного

Пушилин: ВСУ отошли из Новосергеевки в район Удачного, там ведутся бои

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Новосергеевка в ДНР.
"Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населенный пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное. Удачное - за ним проходит очень важная связующая артерия для всей группировки войск противника. Конечно, противник упирается насколько возможно, чтобы не отдать данный населенный пункт. Но тем не менее наши подразделения продолжают двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДенис Пушилин
 
 
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