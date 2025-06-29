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Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного - РИА Новости, 29.06.2025
Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного
ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:11:00+03:00
2025-06-29T20:11:00+03:00
2025-06-29T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ВСУ отошли из освобожденной на прошедшей неделе Новосергеевки, что в 20 километрах от города Красноармейска, в район населенного пункта Удачное, где теперь развернулись ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Новосергеевка в ДНР."Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Туда откатился противник в район Удачного. Я вам скажу, что населенный пункт Удачное, где развернулись достаточно ожесточенные бои – Котлино, Удачное. Удачное - за ним проходит очень важная связующая артерия для всей группировки войск противника. Конечно, противник упирается насколько возможно, чтобы не отдать данный населенный пункт. Но тем не менее наши подразделения продолжают двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео.
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Глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе Удачного
Пушилин: ВСУ отошли из Новосергеевки в район Удачного, там ведутся бои