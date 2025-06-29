https://ria.ru/20250629/vsu-2026159560.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:15:00+03:00

2025-06-29T18:15:00+03:00

2025-06-29T21:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.

https://ria.ru/20250623/vsu-2024883079.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины