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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 29.06.2025 (обновлено: 21:17 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu-2026159560.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:15:00+03:00
2025-06-29T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удар по четырем населенным пунктам в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагменты разорвавшегося снаряда
Фрагменты разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагменты разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили по четырем населенным пунктам в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Три муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.
  • В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения.
  • В селе Новая Таволжанка в результате обстрела повреждена ЛЭП, на нескольких улицах временно отсутствует свет.
  • В селе Козинка Грайворонского округа дрон ударил по частному дому.
  • В поселке Задорожный Краснояружского района в результате прилетов боеприпасов разрушено административное здание предприятия, также повреждены коммерческий объект и частный дом.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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