https://ria.ru/20250629/vsu-2026141934.html
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:44:00+03:00
2025-06-29T14:44:00+03:00
2025-06-29T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн – РИА Новости. ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным "Контора". По данным из открытых источников, Oncilla 4х4 - совместная польско-украинская разработка, созданная на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б". "При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но, подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику (противника - ред.). Естественно, мы ее - уничтожаем", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что очень часто из-за активной работы расчетов БПЛА группировки "Запад" в данном районе у ВСУ просто нет возможности эвакуировать технику. "Работаем активно. У них просто нет шансов забрать свое. Ну и, конечно, наша пехота продвигается на данном участке", - пояснил "Контора". Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, ссылаясь на источники, что российские войска продвинулись в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск.
https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
харьковская область
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Уничтоженная техника ВСУ под Купянском в Харьковской области
ВСУ бросают поврежденную или сломанную технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее забирать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС России с позывным "Контора".
2025-06-29T14:44
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PT0M37S
РИА Новости
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском из-за невозможности эвакуировать