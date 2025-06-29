https://ria.ru/20250629/vsu-2026141934.html

ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском

ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском

ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:44:00+03:00

2025-06-29T14:44:00+03:00

2025-06-29T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн – РИА Новости. ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным "Контора". По данным из открытых источников, Oncilla 4х4 - совместная польско-украинская разработка, созданная на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б". "При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но, подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику (противника - ред.). Естественно, мы ее - уничтожаем", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что очень часто из-за активной работы расчетов БПЛА группировки "Запад" в данном районе у ВСУ просто нет возможности эвакуировать технику. "Работаем активно. У них просто нет шансов забрать свое. Ну и, конечно, наша пехота продвигается на данном участке", - пояснил "Контора". Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, ссылаясь на источники, что российские войска продвинулись в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск.

https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html

https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная техника ВСУ под Купянском в Харьковской области ВСУ бросают поврежденную или сломанную технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее забирать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС России с позывным "Контора". 2025-06-29T14:44 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф