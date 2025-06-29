Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/vsu-2026141934.html
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском
ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:44:00+03:00
2025-06-29T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026141054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc4eb0ffb4e4c8f4f72f7b11352c763.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн – РИА Новости. ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным "Контора". По данным из открытых источников, Oncilla 4х4 - совместная польско-украинская разработка, созданная на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б". "При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но, подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику (противника - ред.). Естественно, мы ее - уничтожаем", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что очень часто из-за активной работы расчетов БПЛА группировки "Запад" в данном районе у ВСУ просто нет возможности эвакуировать технику. "Работаем активно. У них просто нет шансов забрать свое. Ну и, конечно, наша пехота продвигается на данном участке", - пояснил "Контора". Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, ссылаясь на источники, что российские войска продвинулись в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск.
https://ria.ru/20250610/bmp-2021936789.html
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтоженная техника ВСУ под Купянском в Харьковской области
ВСУ бросают поврежденную или сломанную технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее забирать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС России с позывным "Контора".
2025-06-29T14:44
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026141054_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_55c51ccc64417cb3e9e99c690533c211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском

ВСУ бросают поврежденную технику под Купянском из-за невозможности эвакуировать

Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июн – РИА Новости. ВСУ бросают поврежденные или сломанные бронеавтомобили и технику под Купянском в Харьковской области, опасаясь ее эвакуировать из-за активной работы российских дронов, одной из таких машин стала Oncilla 4х4 польско-украинской разработки, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ с позывным "Контора".
По данным из открытых источников, Oncilla 4х4 - совместная польско-украинская разработка, созданная на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б".
Посетители осматривают боевую машину пехоту М2 Брэдли ВСУ, захваченную Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Чемезов рассказал, почему ВСУ потеряли свои БМП "Брэдли"
10 июня, 09:23
"При ведении разведки мы выявили бронемашину Oncilla 4х4, сначала думали, что она подорвалась на мине, но, подлетев ближе, мы поняли, что она не повреждена. Видимо, она сломалась и ее бросили. Это не первый случай, когда мы в ходе воздушной разведки находим брошенные авто или технику (противника - ред.). Естественно, мы ее - уничтожаем", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что очень часто из-за активной работы расчетов БПЛА группировки "Запад" в данном районе у ВСУ просто нет возможности эвакуировать технику.
«
"Работаем активно. У них просто нет шансов забрать свое. Ну и, конечно, наша пехота продвигается на данном участке", - пояснил "Контора".
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, ссылаясь на источники, что российские войска продвинулись в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
До города Сумы — 20 километров. Что происходит в зоне СВО
21 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала