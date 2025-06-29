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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и 2 арторудия, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:11:00+03:00

2025-06-29T12:11:00+03:00

2025-06-29T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и 2 арторудия, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 160-ти военнослужащих, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Туман", три склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства. По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии "Азов"* (подразделение признано террористической организацией и запрещено в РФ - ред.) районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.* Террористическая организация, запрещенная в России

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, великобритания, северск