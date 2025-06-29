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ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 29.06.2025 (обновлено: 12:14 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vsu--2026125605.html
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:09:00+03:00
2025-06-29T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства и бронеавтомобиль BATT UMG производства США, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства и бронеавтомобиль BATT UMG производства США, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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