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ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 29.06.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:09:00+03:00
2025-06-29T12:09:00+03:00
2025-06-29T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка в Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства и бронеавтомобиль BATT UMG производства США, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки