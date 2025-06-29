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Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:06:00+03:00
2025-06-29T12:06:00+03:00
2025-06-29T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино в ДНР.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Центра":Также на этой неделе группировка освободила Новосергеевку в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Новоукраинку в ДНР