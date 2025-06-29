https://ria.ru/20250629/voyska--2026125152.html

Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР

Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025

Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:06:00+03:00

2025-06-29T12:06:00+03:00

2025-06-29T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино в ДНР.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Центра":Также на этой неделе группировка освободила Новосергеевку в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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2025

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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы рф