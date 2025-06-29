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Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 29.06.2025 (обновлено: 12:59 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/voyska--2026125152.html
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T12:06:00+03:00
2025-06-29T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино в ДНР.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Центра":Также на этой неделе группировка освободила Новосергеевку в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Новоукраинку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоукраинку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новоукраинку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
Бойцы нанесли удары по целям противника в районе населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино в ДНР.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности "Центра":
  • более 400 человек;
  • бронетранспортер М113;
  • бронеавтомобиль "Казак",
  • 15 автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии.
Также на этой неделе группировка освободила Новосергеевку в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскВооруженные силы РФ
 
 
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