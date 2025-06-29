https://ria.ru/20250629/voyska--2026098151.html
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА - РИА Новости, 29.06.2025
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, в результате чего два района остались частично обесточенными, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:45:00+03:00
2025-06-29T08:45:00+03:00
2025-06-29T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, в результате чего два района остались частично обесточенными, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток дважды атаковали Горловку при помощи беспилотников-камикадзе. "В результате украинской вооружённой агрессии частично обесточены Никитовский и Калининский районы Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотников, два района частично обесточены