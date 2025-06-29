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Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/voennye-2026154477.html
Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ
Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ - РИА Новости, 29.06.2025
Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ
Бывшие украинские военные применяют украинские дроны "Баба-Яга" против ВСУ, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:10:00+03:00
2025-06-29T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывшие украинские военные применяют украинские дроны "Баба-Яга" против ВСУ, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Скай". "Этот дрон был вражеским. Сейчас он в надежных руках. Мы его доработали и переделали, это трофейный дрон. Изначально он был формата FPV, мы его усовершенствовали", — сказал "Скай". По его словам, дрон способен переносить любой тип боеприпасов весом до семи килограммов. Также его используют для поддержки наступающей пехоты. "Он несет до семи килограмм полезной нагрузки, любой тип боеприпасов. Помогаем наступающей пехоте — подвоз боеприпасов, воды, еды и так далее", — добавил "Скай". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Бывшие украинские военные применяют дроны против ВСУ

Бывшие украинские военные используют дроны "Баба-Яга" против ВСУ

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Бывшие украинские военные применяют украинские дроны "Баба-Яга" против ВСУ, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Скай".
"Этот дрон был вражеским. Сейчас он в надежных руках. Мы его доработали и переделали, это трофейный дрон. Изначально он был формата FPV, мы его усовершенствовали", — сказал "Скай".
По его словам, дрон способен переносить любой тип боеприпасов весом до семи килограммов. Также его используют для поддержки наступающей пехоты.
"Он несет до семи килограмм полезной нагрузки, любой тип боеприпасов. Помогаем наступающей пехоте — подвоз боеприпасов, воды, еды и так далее", — добавил "Скай".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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