https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026107844.html
Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке
Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025
Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке
Все восемь пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где стало известно о запахе газа, - сотрудники магазина, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:43:00+03:00
2025-06-29T09:43:00+03:00
2025-06-29T09:44:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все восемь пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где стало известно о запахе газа, - сотрудники магазина, сообщает УМВД по Приморскому краю. В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадали в легкой степени тяжести. Пока никого не госпитализировали. В ГУ МЧС по Приморскому края агентству уточнили, что на месте работают спасатели. Прошла эвакуация. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников. Как уточнила полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь сотрудников магазина. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении МВД.
https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке
МВД: все восемь пострадавших в ТЦ "Реми" во Владивостоке работают в магазине