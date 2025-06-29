https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026107844.html

Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке

Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025

Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке

Все восемь пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где стало известно о запахе газа, - сотрудники магазина, сообщает УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:43:00+03:00

2025-06-29T09:43:00+03:00

2025-06-29T09:44:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Все восемь пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где стало известно о запахе газа, - сотрудники магазина, сообщает УМВД по Приморскому краю. В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадали в легкой степени тяжести. Пока никого не госпитализировали. В ГУ МЧС по Приморскому края агентству уточнили, что на месте работают спасатели. Прошла эвакуация. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников. Как уточнила полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь сотрудников магазина. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении МВД.

https://ria.ru/20250512/ballonchik-2016512884.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)