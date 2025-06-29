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Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ - РИА Новости, 29.06.2025
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08:28 29.06.2025 (обновлено: 08:39 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026096415.html
Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ
Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ - РИА Новости, 29.06.2025
Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ
Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:28:00+03:00
2025-06-29T08:39:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.Ранее в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что пострадали восемь человек, госпитализация никому не потребовалась. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели."Проверили помещения с газоанализатором – ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс - ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников", - сообщили в пресс-службе.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ведомство устанавливает причины произошедшего в ТЦ.
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владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ

Во Владивостоке пока не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.
Ранее в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что пострадали восемь человек, госпитализация никому не потребовалась. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели.
«
"Проверили помещения с газоанализатором – ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс - ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ведомство устанавливает причины произошедшего в ТЦ.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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