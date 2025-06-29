https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026096415.html

Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ

Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ - РИА Новости, 29.06.2025

Во Владивостоке не нашли утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ

Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:28:00+03:00

2025-06-29T08:28:00+03:00

2025-06-29T08:39:00+03:00

происшествия

владивосток

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.Ранее в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В Минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что пострадали восемь человек, госпитализация никому не потребовалась. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели."Проверили помещения с газоанализатором – ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс - ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников", - сообщили в пресс-службе.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ведомство устанавливает причины произошедшего в ТЦ.

https://realty.ria.ru/20250121/utechka-1994194796.html

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приморский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)