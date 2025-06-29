https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092424.html
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа - РИА Новости, 29.06.2025
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа
В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:40:00+03:00
2025-06-29T07:40:00+03:00
2025-06-29T11:33:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.В воскресенье в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" якобы из-за утечки газа."Восемь человек пострадавших, все легкой степени. Пока никого не госпитализировали", — сказал собеседник.В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели."Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", — пояснили в ведомстве.Там также добавили, что прошла эвакуация.
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа
В ТЦ Владивостока, где почувствовали запах газа, пострадали восемь человек