https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092424.html

В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа

В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа - РИА Новости, 29.06.2025

В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа

В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:40:00+03:00

2025-06-29T07:40:00+03:00

2025-06-29T11:33:00+03:00

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.В воскресенье в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" якобы из-за утечки газа."Восемь человек пострадавших, все легкой степени. Пока никого не госпитализировали", — сказал собеседник.В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели."Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", — пояснили в ведомстве.Там также добавили, что прошла эвакуация.

https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092245.html

https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край