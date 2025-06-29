Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 29.06.2025 (обновлено: 11:33 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092424.html
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа - РИА Новости, 29.06.2025
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа
В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:40:00+03:00
2025-06-29T11:33:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026121515_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_23b2d028dd07b0e429cece74b0350c5f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.В воскресенье в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" якобы из-за утечки газа."Восемь человек пострадавших, все легкой степени. Пока никого не госпитализировали", — сказал собеседник.В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели."Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", — пояснили в ведомстве.Там также добавили, что прошла эвакуация.
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026092245.html
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026121515_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_8231cc6bc8b0ad5679aebc29bcb8b78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В ТЦ во Владивостоке пострадали восемь человек после жалоб на запах газа

В ТЦ Владивостока, где почувствовали запах газа, пострадали восемь человек

© СоцсетиПострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
Пострадавшие в гипермаркете Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Соцсети
Пострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
В воскресенье в соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ "Реми" якобы из-за утечки газа.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Во Владивостоке загорелось малое судно
07:32
"Восемь человек пострадавших, все легкой степени. Пока никого не госпитализировали", — сказал собеседник.
В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели.
"Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", — пояснили в ведомстве.
Там также добавили, что прошла эвакуация.
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Во Владивостоке из-за обрушения аттракциона пострадал ребенок
06:00
 
ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала